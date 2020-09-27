В Петербурге прибавилось 227 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге на утро 27 сентября зарегистрировано 227 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 9 горожан, а выздоровели 114.

За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Ранее пользователи в соцсетях публиковали фотографии очередей из скорых машин, стоящих перед въездом на территорию Покровской больницы и пансионата "Заря", где принимают больных коронавирусной инфекцией.