В Комздраве объяснили очереди из скорых у петербургских больниц

Очереди из карет скорой помощи, ожидающих возможности передать пациента медикам в Покровской больнице, связаны с протоколом, по которому должны действовать врачи. Об этом рассказали вВ пресс-службе петербургского Комитета по здравоохранению, объясняя длинные очереди из машин неотложки на подъезде к медучреждению.

По букве закона, в смотровом помещении не могут одновременно находиться несколько больных.

Как уточнили в аппарате вице-губернатора Эргашева, сейчас в петербургской Покровской больнице развернуты 543 койки. Ежедневно в стационар поступает и выписывается 40-50 пациентов. Основной поток поступающих пациентов приходится на дневное время, а так как осматривать одновременно можно только одного пациента, остальным приходится ждать.

Ранее главврач частной петербургской службы скорой помощи Coris на своей странице в Facebook сообщил об очереди перед въездом на территорию Покровской больницы. Позже он отметил, что очереди замечены и возле пансионата "Заря", который также принимает больных коронавирусной инфекцией.

Сегодня в Петербурге насчитали 232 новых больных за сутки, зафиксировано 27 смертей, что в полтора раза больше, чем в Москве.