Российские вирусологи допускают появление пожизненного иммунитета к коронавирусу

При тяжелом течении коронавируса у человека может сформироваться пожизненный иммунитет к этой инфекции. При этом для тех, кто перенес болезнь в легкой форме или бессимптомно, необходима вакцинация. Такое мнение, как передает "Интерфакс", заявил гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

В свою очередь директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что разработанная ими вакцина "Спутник V", которая находится в стадии пострегистрационных исследований, применялась к лицам, которые переболели в легкой форме. Таким образом, он также считает, что людям, перенесших болезнь легко, нужно будет сделать прививки - для образования достаточного количества антител.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" проходят успешно, побочных реакций у добровольцев не отмечено.



"Вектор" планирует начать третью фазу испытаний после октября.