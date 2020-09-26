"Ленэкспо" снова начнет принимать "ковидных" больных

Временный госпиталь в "Ленэкспо", предназначенный для больных коронавирусом, могут при необходимости в скором времени открыть. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телепрограммы "Петербург.Новый взгляд" пояснил, что это произойдет только при ухудшении эпидемиологической ситуации.

На данный момент в северной столице для больных коронавирусом развернуто более 3,7 тыс. коек в 12 взрослых и одном детском стационаре.

Во время закрытия "Ленэкспо" доработали с учетом пожеланий пациентов и требований Роспотребнадзора.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает медленно расти.