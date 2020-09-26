Ученые рассказали, какие витамины помогут не умереть от коронавируса

Достаточный уровень витамина D в организме позволяет снизить риск неблагоприятного исхода при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом, как пишет ТАСС, рассказали ученые из США.

Исследователи тестировали образцы крови 235 госпитализированных пациентов. Большинство участников исследования поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса, около трети имели достаточный уровень витамина D.

Ученые отметили, что смертность среди людей старше 40 лет - выше. При этом среди умерших взрослых часть имели проблемы с уровнем витамина D.

Витамин D может уменьшить осложнения, вызываемые COVID-19, указывают специалисты.

Витамин D - "солнечный витамин" - помогает работе иммунной системы и может бороться с воспалением.