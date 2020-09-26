В Петербурге вновь выросло число заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 232 случая заболевания коронавирусом. Скончались 27 человек, выздоровели 116.

За последние сутки в России выявлено 7 523 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 004 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 143 571 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 225 летальных исходов, выздоровело 940 150 человек.

Обследовали на коронавирус 26 201 человека. Под медицинским наблюдением находятся 617 петербуржцев, из которых 17 - в обсерваторе, а 600 человек – контактные.

Кроме того, по номеру 122 в справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 245 вызовов.