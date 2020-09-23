Россиянам нельзя в Грецию до 5 октября

Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду российских туристов еще на две недели. Въезд в страну граждан РФ перенесен с 21 сентября на 5 октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При въезде в Грецию россияне будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус и до выдачи результатов должны оставаться по месту временного проживания.

Туроператоры сообщают, что прямое авиасообщение может восстановиться с Грецией с 1 октября. Вероятно, будут летать до двух рейсов в неделю.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом в РФ отметили, что пока мониторят ситуацию, решений не принималось.