В Петербурге насчитали 208 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 208 новых заболевших коронавирусной инфекцией. 15 случаев закончились смертью. Выздоровели на сегодня 105 человек.

За последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов, полностью выздоровело 5 750 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.

Отметим, что власти северной столицы продлили основные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, до 11 октября. В Петербурге все еще запрещены массовые мероприятия, ношение масок в транспорте обязательно, а пожилым гражданам, находящимся в группе риска, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.