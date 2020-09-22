Специалисты предрекают плавную вторую волну коронавируса в Петербурге

В Петербурге не будет ярко выраженной второй волны коронавируса, однако темп роста заболеваемости будет увеличиваться. Об этом в интервью "Известиям" заявил Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев.

Он считает, что подъем заболеваемости будет плавным и легко управляемым.

В регионах, где первой волны коронавируса практически не было, ситуация может пойти непредсказуемо и кое-где угроза на том же уровне, что и в апреле, когда в РФ были пиковые показатели заболеваемости.

Что касается вакцинации, она окажет значительную помощь. Первые результаты прививочной кампании можно ожидать уже в конце 2020 – начале 2021 года.

В Петербурге пока не вводятся новые ограничения, хотя рост заболеваемости наблюдается. Специалисты считают, что он небольшой.