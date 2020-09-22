"Зарю" перепрофилировали под "ковидных" больных

Во временном инфекционном госпитале в пансионате «Заря» открыты 300 коек для пациентов с коронавирусом и он начал принимать больных. Об этом сообщили в городском Комитете по здравоохранению.

В целом по городу госпитализированы более 250 человек. Таким образом, в северной столице было свободно 6% коечного фонда, поэтому было решено подключить "Зарю".

При ухудшении эпидемической ситуации в городе перепрофилирование медучреждений будет продолжено.

Сообщается, что в Петербурге в 12 взрослых и в одном детском ковид-стационаре развернуты 3776 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

"Заря" работала как обсервационный центр в конце марта - начале апреля, а с конца апреля - как ковидный госпиталь. Вернулся к нормальной работе центр только 10 июля.