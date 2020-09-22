СМИ: Лихорадка денге может дать иммунитет к коронавирусу

Лихорадка Денге может влиять на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу. Об этом свидетельствует исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, сообщает Reuters.

Профессор обнаружил, что в регионах, где в этом или прошлом году были вспышки лихорадки Денге, уровень заболеваемости коронавирусом низкий и растет более медленно, чем в остальных.

По мнению ученого, серотипы лихорадки и SARS-CoV-2 могут взаимодействовать друг с другом.

Если гипотеза Николелиса окажется верной, люди смогут с помощью безопасной прививки от Денге получить определенный уровень иммунитета к коронавирусу.



Ученые обнаружили связь между прошедшими вспышками лихорадки Денге и заболеваемостью коронавирусом в разных частях планеты, например, в Бразилии и Азии.