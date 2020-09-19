Минздрав РФ не прогнозирует в стране вторую волну коронавируса

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов не ожидает второй волны коронавируса в стране. Как передает ТАСС, Чуланов отметил, что возможен некоторый небольшой подъем заболеваемости.

По его словам, говорить о второй волне можно только тогда, когда полностью первая волна завершится.

Возвращение к показателям заболеваемости марта-апреля маловероятно, считает специалист.

Он добавил, что рост заболеваемости связан с началом учебного года, рабочего года, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости.

Отметим, что в Петербурге уже отмечали небольшой прирост заболевших.

А в Великобритании власти уверены, что второй волны не избежать.