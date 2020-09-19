Власти Великобритании заявили о второй волне коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса в Великобритании уже неизбежна. Об этом заявил премьер-министр страы Борис Джонсон.

Он сказал, что ее наступление уже заметно - во Франции, Испании и во всей Европе, так что можно говорить о том, что она накроет и Великобританию.

Кабмин готов принимать новые меры для того, чтобы сдерживать распространение инфекции, подчеркнул Джонсон, добавив, что хотел бы избежать введения второго общенационального карантина.

С понедельника в стране запрещено собираться группами больше шести человек. Власти страны также настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены. Использование масок в общественных местах обязательно.



Рост числа случаев заражения новым коронавирусом наблюдается с конца августа - прибавляется больше тысячи новых случаев инфицирования в сутки.