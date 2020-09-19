Специалист объяснил стоимость российского лекарства от коронавируса за 12 тыс. рублей

Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей. Высокая стоимость объясняется высоким спросом, рассказал радио "Комсомольская правда" эксперт Николай Беспалов.

По его мнению, волнующая часть новости не в цене, а в свободной продаже лекарства в аптеке. Беспалов подчеркнул, что назначать препарат нужно только под контролем лечащего врача. Люди не должны иметь свободный доступ к этому лекарству, отметил он.

Беспалов считает, что самое главное - это эффективность лекарства. Если оно лечит, можно будет поработать над удешевлением с помощью технологий.

Накануне гендиректор фармакологической компании (разработчика "Промомед") Андрей Младенцев рассказал о стоимости "Арепливира" и пояснил, что пока сделать препарат дешевле возможности нет.