РФ разрешит авиасообщение еще с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Рейсы в эти страны будут осуществляться один раз в неделю.

С 27 сентября Россия также на взаимной основе возобновляет авиасообщение с Южной Кореей - вылеты раз в неделю, уточнили в штабе.

Отмечается, что с понедельника прекращаются вывозные рейсы.



Авиасообщение с указанными странами было прервано в конце марта в связи с пандемией коронавируса. Возобновление полетов происходит постепенно с августа. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между РФ и Швейцарией.