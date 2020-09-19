Число новых заболевших в Петербурге снова выросло за сутки

В Санкт-Петербурге на утро 19 сентября зафиксировано 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Специалисты насчитали 18 летальных случаев и 107 случаев выздоровления.
Всего по РФ на сегодня прибавилось 6 065 новых заболевших. 144 человека скончались, 5 255 выздоровели.
За время пандемии подхватить коронавирус успели 1 097 251 россиянин, умерли 19 339 человек, выздоровели 906 462 человека.
Отметим, что власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения в городе до 11 октября. По-прежнему запрещены публичные мероприятия, работа детских лагерей, а петербуржцам предписывается использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.