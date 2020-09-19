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Число новых заболевших в Петербурге снова выросло за сутки

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© Фото: pixabay.com

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 065 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1460 (24,1%) без клинических проявлений.

В Санкт-Петербурге на утро 19 сентября зафиксировано 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Специалисты насчитали 18 летальных случаев и 107 случаев выздоровления.

Всего по РФ на сегодня прибавилось 6 065 новых заболевших. 144 человека скончались, 5 255 выздоровели.

За время пандемии подхватить коронавирус успели 1 097 251 россиянин, умерли 19 339 человек, выздоровели 906 462 человека.

Отметим, что власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения в городе до 11 октября. По-прежнему запрещены публичные мероприятия, работа детских лагерей, а петербуржцам предписывается использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

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