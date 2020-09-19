В школе Центрального района обнаружили несколько учеников с коронавирусом

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

За три недели прививки сделали более 640 тысяч петербуржцев

В Петербурге вернут все отменённые в целях борьбы с COVID-19 маршрутки

Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

Препарат от коронавируса будет стоить более 12 тыс. рублей

Число новых заболевших в Петербурге снова выросло за сутки

Учеников отправили лечиться домой, а кабинет, в котором они учились, дезинфицировали.

У нескольких учеников школы №550, находящейся в Центральном районе Санкт-Петербурга, подтвердили коронавирус. Все заболевшие учатся в одном из шестых классов, сообщает "КП".

Все новости Коронавирус

Лучшее в Петербурге «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый. читать далее → «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать. читать далее → Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад. читать далее →

Как это сделано написать письмо Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой. все письма → прочитать письмо →