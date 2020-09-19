Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до 11 октября

В Санкт-Петербурге до 11 октября продлили ограничения, которые вводили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новой редакции постановления, петербуржцам нужно носить маски и перчатки в общественных местах. Ограничение по соблюдению режима самоизоляции продлили и для пожилых петербуржцев - впрочем, он носит рекомендательный характер.

Помимо этого, до сих пор запрещаются мероприятия для организованных групп несовершеннолетних (до 18 лет).

Также продлен запрет на проведение публичных мероприятий.

Детские лагеря закрыты до конца 2020 года.

Отметим, что в сентябре заболеваемость коронавирусной инфекцией немного выросла - по оценке властей, некритично. Смольный продолжил вводить новые послабления: на этой неделе была отменена обязательная рассадка зрителей в шахматном порядке в театрах, цирках и на концертах.