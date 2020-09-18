Препарат от коронавируса будет стоить более 12 тыс. рублей

Рекомендуемая стоимость препарата "Арепливир", предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции, составила 12 320 рублей. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев.

Он отметил, что возможности удешевить средство пока нет.

Стоимость препарата также связана с ценой поставки в лечебное учреждение.

Ожидается, что препарат появится в аптеках Москвы на следующей неделе.

Препарат отпускается по рецепту врача.

Специалист по фармацевтическому рынку, член движения «Сильная Россия» Александр Эдигер отметил в комментарии URA.RU, что производитель «Арепливира» еще не представил отчета о свойствах лекарства, экспертам неизвестна не только причина его высокой цены, но и то, насколько эффективно он сможет бороться с коронавирусом.