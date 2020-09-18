Роспотребнадзор готов закрыть школы Петербурга в случае надобности

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу может вернуть ограничения для горожан, бизнеса и учебных заведений города «в случае осложнения эпидемиологической ситуации». Об этом заявил на онлайн-встрече с бизнесом заместитель начальника отдела по вопросам надзора за объектами общественного питания ведомства Алексей Лукьянченко.

По его словам, решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, пишет АБН.

Так, будет учитываться коэффициент распространения заболевания, наличие свободных коек и охват тестирования.

Лукьянченко подчеркнул, что пока говорить о возвращении ограничений рано - эпидемиологическая ситуация в Петербурге стабильна.

Ограничения могут коснуться и петербургские школы, добавляют в Роспотребнадзоре, причем как отдельные учреждения, так и весь город.