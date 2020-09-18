В Петербурге вернут все отменённые в целях борьбы с COVID-19 маршрутки

Санкт-Петербургское УФАС потребовало от городского комитета по транспорту вернуть на маршруты общественного транспорта всех перевозчиков. Распоряжение предписывает решить вопрос до 15 октября.

Как сообщили в УФАС, ранее в антимонопольный орган обратилось ООО «5 парк», которая перевозила петербуржцев по маршрутам К-1Мега и К-2Мега к торговому комплексу «Мега Парнас». Организация заявила, что комитет по транспорту в июле 2020 года издал распоряжение, которое запретило курсирование маршрутов «5-го парка». Под запрет попали еще 25 маршрутов.

По мнению УФАС, данный запрет как вынужденная мера на фоне пандемии коронавирусной инфекции ничем не обоснован и ставит перевозчиков в неравное положение, ограничивая конкуренцию. При этом распоряжение перестало действовать в начале августа.

Тогда комитет по транспорту рапортовал о том, что в Петербурге якобы возобновляется движение всех коммерческих автобусов.