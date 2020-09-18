За три недели прививки сделали более 640 тысяч петербуржцев

За минувшие три недели в Петербурге от гриппа привились уже более 640 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.
В этом году, после пандемии коронавируса, петербуржцы начали активнее делать прививки.
Вакцину можно получить во всех поликлиниках города, а также в мобильных пунктах.
Для иммунизации населения используются вакцины отечественного производства, которые включат три актуальных штамма вируса гриппа.
На сегодня в Петербурге прибавилось 206 новых заболевших коронавирусной инфекцией.