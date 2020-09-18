206 новых случаев коронавируса зафиксировано в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 18 сентября зарегистрировано 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сообщается о 19 летальных случаях, а по выздоровлению выписаны 104 петербуржца.

В целом по РФ на сегодня заболели 5 905 человек. 134 человека умерли, 5 339 выздоровели.

За период пандемии коронавирус подхватили 1 091 186 человек. За весь период по России умерло 19 195 человек. 901 207 человек выздоровели.

Отметим, что в ряд регионов РФ провели пробную доставку вакцины от коронавируса отечественного производства. Пока отрабатываются логистические цепочки.