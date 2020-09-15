Смольный просит еще 840 млн рублей на выплаты медикам из федерального бюджета

Смольный заключил соглашение с Минздравом РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Как сообщили в администрации города, Петербургу будет выделено 841,8 млн рублей на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения.

Выплаты получат врачи, бригады скорой помощи, младший и средний медперсонал и другие сотрудники.

Ранее на эти цели Петербургу выделяли из федбюджета 2,84 млрд рублей.

Отметим, что правительство РФ решило продлить выплаты медикам, работающим с COVID-19, на сентябрь.