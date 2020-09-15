У пассажира автобуса, ехавшего в Финляндию, нашли коронавирус

Турист из Финляндии "привез" из Петербурга коронавирус. Об этом сообщает финское ведомство здравоохранения и социального обеспечения THL.

8 сентября в автобусе Петербург — Хамина находился 51 пассажир. Симптомы коронавируса появились у заболевшего на следующий день после приезда.

Врачи уже связались с тремя десятками пассажиров, чтобы проверить их состояние и сделать им тесты.

Как отметили в ведомстве, в РФ ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в Финляндии.

В настоящее время въезд россиян в Суоми ограничен: едут только те, кто работает в Финляндии, или студенты очной формы обучения. Также возможно подать заявление о получении разрешения на пребывание в стране на основании воссоединения семьи.