Американские ученые нашли препарат, полностью нейтрализующий коронавирус

Ученые из США обнаружили самую маленькую биомолекулу, которая полностью нейтрализует коронавирус. Она представляет собой белковое соединение, сообщается в статье в журнале Cell.

Препарат с указанной молекулой Ab8 очень эффективен в профилактике и лечении вируса у мышей и хомяков. Крошечный размер молекулы помогает ей лучше работать, не оказывая значительных негативных эффектов на организм.

У зараженных коронавирусом лабораторных животных Ab8 примерно в десять раз уменьшал количество вирусных частиц.

Отметим, что в Петербург сегодня привезли первую партию российского препарата от коронавируса "Спутник V".