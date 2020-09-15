На представлениях и концертах Петербурга теперь можно сидеть тесно

Роспотребнадзор одобрил новые послабления по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Отменена обязательная рассадка зрителей в шахматном порядке в городских театрах, цирках и на концертах, сообщает пресс-служба комитета по культуре северной столицы.

При этом остальные меры - маски, дезинфекция помещений и рук - сохраняются. Также вход запрещен посетителям с температурой тела выше 37 градусов.

Ограничение на заполнение зала в 50% сохраняется только для помещений, где более 4 тысяч посадочных мест.

Напомним, что на открывшихся недавно фудкортах инспекторы уже нашли нарушения санитарной безопасности. Административной ответственности подвергнутся десятки заведений.