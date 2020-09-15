В Петербурге опять выросло число заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге на утро 15 сентября зафиксировано 206 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек. Накануне, напомним, не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Выздоровели на сегодня 104 человека.

В целом по РФ заболели 5 529, 1245 из них - без клинических проявлений. За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев, выписано по выздоровлению 5 605 человек

За весь период пандемии зарегистрировано 1 073 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, выписано по выздоровлению – 884 305, умерло 18 785 человек.

Отметим, в Петербург сегодня поступила первая партия российской вакцины от коронавируса. Пока отрабатываются логистические маневры по доставке и распределению препарата.