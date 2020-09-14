"Коронавирусные" выплаты медикам продлены на сентябрь

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Допвыплатыполучат медики, медсестры, водители скорых и другие работники, которые взаимодействуют с "ковидными" больными. Средства будут поступать до 15 октября.

В начале сентября правительство выделило дополнительные 22 млрд руб. на подобные выплаты.

Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., а для врачей они могут составлять до 80 тыс. руб.