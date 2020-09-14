В Минздраве связали рост заболеваемости коронавирусом с окончанием сезона отпусков

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России достаточно стабильная, но по некоторым регионам есть изменения в динамике пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала "Россия 1".

Это связано с возвращением граждан из отпусков, повышением активности.

Мурашко отметиил, что не совсем верно говорить о "волнах" заболеваемости. Российские врачи не подтверждают наступление так называемой "второй волны".

Министр также сообщил, что на стационарном лечении остаются около 90 тыс. пациентов с коронавирусом. Он призвал граждан продолжать соблюдать меры предосторожности, носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками.

Всего за время пандемии в РФ зарегистрировано свыше миллиона случаев заболевания.