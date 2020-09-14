Коронавирус в Петербурге подхватили еще 199 человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки отмечено 199 новых заболевших коронавирусом. При этом в самом Петербурге летальных случаев на сегодня нет, однако один человек скончался в Ленинградской области.

Выздоровели сто петербуржцев.

В целом по РФ зафиксировано 5 509 случаев, умерли 57 человек, выздоровели 2 475.

Отметим, главврач Боткинской больницы ранее заявил, что нельзя говорить о начале второй волны коронавируса. Пока все еще длится первая волна пандемии.

В петербургских больницах уже приготовились к росту сезонных простуд.