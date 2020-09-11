Три петербуржца получили штрафы за неопубликование теста на коронавирус

Суд оштрафвал целое семейство за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в пандемию коронавируса. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Двое мужчин и женщина приехали из Турции. В течение трех дней они не опубликовали результаты тестов на COVID-19 на госуслугах.

Один из обвиняемых рассказал, что в поликлинике на следующий день после прилёта ему тест делать не стали. Тест в лаборатории дал результаты позже трех дней.

Суд назначил каждому штраф в 7,5 тыс. руб.

Явившийся на процесс один из обвиняемых - пенсионер, живет на пенсию.