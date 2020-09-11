Привиться от коронавируса хотят 13% россиян, 45% не будут вакцинироваться никогда

Более 45% россиян никогда не будут делать прививку против коронавируса. Причем такое решение не зависит от страны-производителя вакцины, свидетельствует исследование Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Примерно четверть из респондентов, не планирующих прививаться, все же хотят следить за информацией о вакцине - насколько она будет эффективна и безопасна для здоровья. Четверть "отказников" выступают в целом против любых прививок.

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после ее появления — 13% (против 15% в июне).

Отметим, что вакцина "Спутник V", разработанная в РФ, сейчас проходит третью фазу клинических испытаний в Москве - добровольцы принимают участие в массовом тестировании.