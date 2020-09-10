Больничный фонд Петербурга загружен на 84%

В Петербурге на сегодняшний день свободны 480 взрослых коек (16% фонда) и 360 детских (30%). Об этом рассказал первый зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По его словам, заболеваемость в городе коронавирусом действительно растет. Сарана подчеркнул, что власти готовятся к развертыванию дополнительных стационаров - так, больницу им. Семашко в Пушкине (№38) снова перепрофилируют под ковидный стационар.

В настоящее время прирост составляет до двух десятков человек. Сарана назвал рост устойчивым, однако подчеркнул, что пока резкого эпидемического подъема не отмечено.

Напомним, по данным на утро 10 сентября, в городе зафиксировано 215 новых заболевших. Неделю назад - 198 человек.

На ИВЛ в настоящий момент из 2950 человек госпитализированных с коронавирусом находятся 72 человека.