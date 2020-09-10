Ученые отметили высокую летальность среди молодых петербуржцев

Летальность среди молодых людей от коронавирусной инфекции достаточно высокая, особенно когда они имеют хронические заболевания (диабет, ожирение и т.д.). Об этом на пресс-конференции по способам лечения коронавирусной инфекции заявил глава рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Он рассказал в то же время, что в РФ удалось получить позитивные результаты в лечении коронавируса и они связаны с научным подходом. Российские специалисты продолжают накапливать клинические данные о заболеваемости коронавируса среди различных возрастных групп. Так, хронические болезни, как правило, влияют на ход болезни. В частности, высокая летальность отмечается в возрастной группе молодежи.



В свою очередь, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России, профессор СПбГУ Евгений Соколович рассказал, что в Петербурге создали консорциум по использованию в качестве лечебного средства плазмы доноров, переболевших коронавирусом. При этом только 16% доноров обладают нейтрализующими антителами, которые позволяют ликвидировать коронавирус. В университете работают над созданием таких антител.



Ио директора НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов напомнил, что в Петербурге ряд учреждений занимаются разработкой вакцины от коронавируса, будут проводиться клинические исследования.