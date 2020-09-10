Петербуржцам придется ждать коллективный иммунитет от коронавируса еще год

Формирование коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге может занять около года. Об этомя во время пресс-конференции, посвященной современным исследованиям по изучению COVID-19 и прогнозам нового всплеска, сказал и.о. директора научно-исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, пишут "Невские новости".

Специалист отметил, что антитела должны появиться примерно у 60-80% горожан. Пока что иммунитет есть только у 20% процентов населения.

Вакцинация должна ускорить процесс складывания коллективной невосприимчивости к коронавирусу, однако он все равно займет не менее года. Таким образом, указал Лиознов, иммунитет должен сложиться к осени 2021 года.

Отметим, что в РФ уже разработали вакцину "Спутник V" и запустили ее финальное тестирование.