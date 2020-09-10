Более полусотни отказов медикам в ковидных выплатах рассмотрит комиссия

Отказы о назначении единовременных выплат врачам, пострадавшим во время оказания помощи пациентам с коронавирусом, пересмотрят. Такое решение принял Комитет по социальной политике Петербурга.

Довыплаты не получили 55 медиков.

Пересматривать документы будет специальная комиссия.

На данный момент выплаты получили свыше 6,8 тыс. медиков, которых признали пострадавшими при работе с больными коронавирусной инфекцией. 35 из них умерли. Выплаты осуществляются из бюджета Петербурга.