В Санкт-Петербурге выявили 215 новых заболевших коронавирусом

В Петербурге заболевших коронавирусом за сутки снова стало больше - на 10 сентября прибавилось 215 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев, 112 человек выздоровели.

За последние сутки в стране подтверждено 5 363 случаев, 128 человек скончались, выписано по выздоровлению 5 915.

За весь период пандемии заболели 1 046 370 россиян. Умерло 18 263 человека, выздоровели 862 373 человек.

Отметим, что в Петербурге закрылась на один день Мариинская больница - там ждут решения о вспышке коронавируса, будут ли закрывать медучреждение на карантин.