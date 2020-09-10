В Мариинской больнице перестали принимать пациентов из-за вспышки коронавируса

Мариинская больница прекратила принимать новых пациентов. Причиной стала вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили 78.ru в пресс-службе медучреждения.

Как отметили в больнице, плановые пациенты не завозятся, граждане, которым назначили операцию, также не принимаются.

В настоящее время больница ждет решения о закрытии на карантин и каких конкретно корпусов - точных данных пока нет. Они должны появиться в четверг, 10 сентября.

Нет информации, сколько человек заразились и в каком отделении. "Петербургский дневник" отмечает, что заболевание у пациентов протекало бессимптомно.

Отметим, что накануне Смольный подтвердил увеличение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом количество свободных коек уменьшилось до 10%. Уже принято решение перепрофилировать больницу имени Семашко под прием больных коронавирусной инфекцией.