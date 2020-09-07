ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии

Мир должен лучше подготовиться к будущей пандемии, потому что коронавирус - это не последняя угроза, которая появилась на планете. Об этом, как пишет "Ъ", сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, различные заболевания, распространяющиеся по Земле, - часть нашей жизни. И когда настанет час новой пандемии и нового заболевания, человечество должно подготовиться получше.

ВОЗ сообщила о пандемии коронавируса в начале марта, а предупредила об опасности в январе, что, по мнению Гебрейесуса, было своевременно. По его словам, мир имел достаточно времени, чтобы предпринять необходимые действия.

Напомним, во всем мире к настоящему моменту заразились COVID-19 более 27 млн человек, свыше 889 тыс. скончались. В России число заразившихся превысило миллион.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в нашей стране пока не успокоилась. Пока рано так говорить, подчеркнул он.