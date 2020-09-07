В РФ выписан первый штраф - петербуржцу за неразмещение теста на коронавирус

В Петербурге мужчине выписали штраф за несвоевременное размещение результатов теста на коронавирус на портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Мужчина прилетел в Россию и за три дня не разместил на портале результаты лабораторных исследований методом ПЦР. За это ему назначили штраф в 15 тыс. руб.
Суду предстоит рассмотреть свыше ста подобных дел.
Для граждан, которые прилетели или приехали из-за границы действует правило: необходимо разместить результаты теста на коронавирус в течение трех днем на госуслугах.