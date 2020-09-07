Финляндия не открывает границы для россиян

Финляндия сохранила ограничения по въезду для граждан России. Об этом сообщается на сайте ее генерального консульства.

Дата открытия границ пока неизвестна.

С 7 сентября начался прием заявлений от некоторых категорий граждан на финскую визу. Однако теперь получить разрешение на въезд можно только в визовых центрах VFS Global.

Подробнее о категориях граждан, которым можно въехать, можно узнать на сайте посольства.

Отметим, что в Петербурге на протяжении недели отмечается небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Именно она стала причиной закрытия границ по всему миру.