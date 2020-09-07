Ученые нашли средство, которое защитит от коронавируса

Шведские ученые нашли нанотело, способное блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки нашего организма.

Как пишет "Лента", ученые работали с альпаками, вводя им вирус. Через два месяца организм животного выработал иммунные тела к коронавирусу. Ученые смогли выделить и клонировать нейтрализующие COVID-19 антитела.

Они получили название Ty1. По данным специалистов, эти нанотела эффективно нейтрализуют вирус.

Пока проходят тесты на животных, далее планируется перейти к клиническим испытаниям нанотел.

Преимущество нанотел перед антителами в их размере и масштабах производства.

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 млн человек.