В Петербурге снова выросло число новых заболевших коронавирусом

По сравнению со вчерашним днем немного подросло число новых заболевших коронавирусом в северной столице. Сегодня их уже 196 (192 на утро воскресенья). При этом выздоровели 65 человек, а летальных случаев на сегодня не зафиксировано.

В России на 7 сентября насчитали 5 185 новых заболевших. Выздоровели 2 328 человек, 51 скончался.

Ранее власти Петербурга отмечали, что на рост заболеваемости могло повлиять возвращение петербуржцев из отпусков, поездок, с дач и т.д. Кроме того, стартовал новый учебный год. Школы северной столицы работают в очном формате.