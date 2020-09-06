Недостаток "витамина солнца" может увеличивать риск заражения коронавирусом

Люди с нехваткой витамина D в организме, возможно, легче могут заразиться COVID-19, чем те, у кого уровень данного витамина находится в норме. Об этом заявили американские ученые.

Ранее медики отмечали, что наличие онкологического заболевания, старость, диабет, беременность или хронический недуг увеличивают риск заражения. Ученые из Чикаго провели исследование с участием 500 добровольцев, у которых в течение года проверяли уровень витамина D в организме.

Согласно полученным данным, люди с низким уровнем "витамина солнца" более склонны сдать перед коронавирусом, так как их иммунная система работает хуже, чем у людей с нормальным уровнем витамина.

Британские ученые ранее выяснили, что недостаток витамина D также может повлиять на осложнения после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией.