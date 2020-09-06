Обязательный тест на коронавирус для школьников не введут

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус. Об этом заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он подчеркнул, что главная задача - это не допускать в школу больных школьников. Кроме того, не стоит забывать, что взрослые болеют чаще. Поэтому тестировать на коронавирус будут прежде всего педагогов.

Тем не менее, обязательной вакцинации для сотрудников учебных заведений вводить не будут - процедура добровольная.

Ранее Глушко сообщил, что в школах зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом.