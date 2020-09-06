В школах РФ начали вводить карантин по коронавирусу

Несколько российских школ из-за вспышек заболеваемости коронавирусной инфекцией уже перешли на дистанционное обучение - меньше, чем через неделю после первого звонка. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Так, закрыта школа в Забайкалье. Кое-где на удаленное обучение переведены определенные классы.

По словам Глушко, вопрос находится на контроле Минздрава.

Он напомнил, что во многих регионах родители могут сами выбрать форму обучения для ребенка.

Отметим, в Петербурге 1 сентября прошли линейки для первых и выпускных классов. Обучение очное, но возможен перевод на дистанционку, если будет зафиксирован рост заболеваемости. За здоровьем детей в школах следят медики, по утрам проверяют температуру.