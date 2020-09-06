Еще 192 петербуржца заболели коронавирусной инфекцией за сутки

По данным на утро 6 сентября, в Санкт-Петербурге прибавилось 192 случая заболевания коронавирусом. Скончались десять человек, выздоровели 75.

За последние сутки в России подтвержденных случаев COVID-19 – 5 195, 1156 (22,2%) без клинических проявлений. Медики зафиксировали 61 летальный случай, а 2 823 человека были выписаны по выздоровлению.

Всего за время пандемии в РФ зарегистрировано 1 025 505 случаев коронавирусной инфекции, умерло 17 820 человек, выписано – 840 949.