В театры решено пустить больше зрителей

Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена с 50% до 70%. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщила статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова.

Минкультуры провело переговоры с санитарными службами.

При этом сохраняется обязательрное требование носить в залах и буфетах маски и перчатки.

Перерыв в работе театров длился несколько месяцев - с середины марта по августа из-за пандемии коронавируса.

К сегодняшнему дню в РФ заразились новой инфекцией свыше миллиона человек.