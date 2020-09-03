В Петербурге выросло число заболевших и умерших от коронавируса

В Санкт-Петербурге на утро 3 сентября насчитали 191 нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших на сегодня - 112, умерших - 22, что на одного человека больше, чем накануне.

Всего в РФ зафиксировано 4 995 новых случаев заражения. 114 человек скончались. 5 766 человек выписаны по выздоровлению.

Как сообщалось ранее, во вновь открывшихся школах в начале сентября будут дежурить медики. Профессиональные медсотрудники будут следить за состоянием учеников. В случае необходимости школьники с признаками ОРВИ будут изолированы от других учащихся. О происшествии сообщат их родителям. А при необходимости - вызовут скорую.